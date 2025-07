Meteo in Romagna, in arrivo temporali alternati a schiarite

BOLOGNA. Ultima giornata di bel tempo in Romagna. Già nel corso della giornata di oggi potrebbero esserci delle piogge nel settore occidentale. Da domani venerdì 25 luglio il servizio meteo di Arpa Emilia-Romagna prevede invece l’arrivo di piogge su tutto il territorio romagnolo. In particolare, nella mattinata di domani sono previste piogge di debole intensità con temporanee schiarite nel pomeriggio. In serata non sono però esclusi isolati temporali. Sabato 26 invece ampie schiarite al mattino con aumento della nuvolosità cumuliforme associata a rovesci sparsi anche a carattere temporalesco. Nella serata dovrebbe tornare il sereno.

Tra sabato e martedì prossimi sulla regione «il passaggio di un’onda depressionaria favorirà condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco; miglioramento dalla giornata di martedì. Temperature in diminuzione fino alla giornata di lunedì».