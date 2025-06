Meteo in Romagna, giovedì 26 giugno temperature massime vicine ai 40 gradi

BOLOGNA. Giovedì 26 giugno all’insegna del gran caldo. Il bollettino meteo emesso da Arpa Emilia-Romagna per il territorio regionale parla di temperature in generale aumento con le minime comprese tra i 19/24 gradi, massime dai 28/34 gradi sulla fascia appenninica e sulle coste, e fino a 37/38 gradi in pianura.

Per il sito 3BMeteo fra le città più calde domani Bologna e Modena (39 gradi di massima). In Romagna Forlì, Ravenna, Faenza, Imola, Lugo e Cesena dovrebbero toccare i 37 gradi. Più caldo è previsto a Lavezzola (39 gradi) e ad Alfonsine (38). A Rimini, favorita dalla vicinanza al mare, la massima prevista è di 33 gradi.