Meteo in Romagna, domenica di gran caldo ma sono in arrivo forti temporali

RIMINI. Giornata di caldo eccezionale oggi in Romagna, soprattutto nell’entroterra. Le temperature, secondo le centraline collegate ad Arpae, hanno toccato i 36,7 gradi nella zona del Piratello di Imola, i 35,1 a Lavezzola (Ra), i 33,0 a Martorano di Cesena, i 34,5 nella zona di Cusercoli (Fc), i 35,1 a Rocca San Casciano (Fc). Più fresco lungo la costa. Già dal pomerigigo/sera di oggi però la situazione cambierà. L’arrivo di una perturbazione porterà temporali e abbassamento della temperatura. La Protezione civile della Regione ha emesso un’allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale. «Previsti temporali sparsi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono localizzati fenomeni di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore».

Per lunedì 16 giugno «sono previsti temporali, anche di forte intensità, soprattutto sulle aree centro/orientali, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni, a carattere sparso già nel corso della mattina, tenderanno a diventare più estesi e ad intensificarsi ulteriormente nel pomeriggio/sera. Nelle zone interessate dai rovesci si potranno verificare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore, con possibili superamenti della soglia 1. Nelle aree collinari e montane interessate dai rovesci non si escludono inoltre localizzati fenomeni di ruscellamento e occasionali fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili».