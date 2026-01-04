Meteo in Romagna, Arpa: “Per la Befana precipitazioni nevose fino a quote di pianura”

BOLOGNA. Nevicate anche in pianura per la giornata di martedì 6 gennaio e un po’ di nevischio già da domani. Anche Arpa, nel bollettino sulle previsioni meteo, prevede nevicate in Romagna nel giorno della Befana.

Per la giornata di domani, lunedì 5 gennaio, in regione è previsto «al mattino coperto o molto nuvoloso con deboli precipitazioni su Romagna, Appennino orientale e settore costiero meridionale. Le precipitazioni potranno essere nevose fino alla pianura (più in Emilia, ndr) ma senza accumuli. Nel pomeriggio progressivo miglioramento a partire dal settore occidentale con ampi rasserenamenti e residue precipitazioni sul settore orientale in esaurimento nella serata».

La situazione cambia per martedì: «Cielo in prevalenza nuvoloso con deboli precipitazioni sul settore centro-orientale della regione che potranno assumere carattere nevoso fino a quote di pianura», recita il notiziario di oggi. Le temperature in regione in pianura sono comprese tra i - 3 gradi in pianura nel Piacentino e i 2 gradi sulla costa. Previste anche formazione di gelate. Le massime sono comprese tra i 3 e 6 gradi. Il mare è previsto da mosso a molto mosso. «Mercoledì», prosegue il bollettino, «avremo residue precipitazioni sul settore orientale con tendenza a progressivo miglioramento.

Giovedì condizioni di tempo stabile per la rimonta del campo di alta pressione mentre venerdì e sabato avremo un peggioramento del tempo per l’arrivo di una nuova perturbazione. Temperature in aumento a termine periodo».. Per gli amanti della neve la sostanza è che le nevicate saranno più probabili in pianura nelle zone più lontano dalla costa. Un po’ di nevischi a quote basse