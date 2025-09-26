Meteo in Romagna, allerta per forti temporali

BOLOGNA. Torna il maltempo in Romagna. «Per la giornata di sabato 27 settembre», recita l’allerta meteo valida per tutte l’Emilia-Romagna e rilanciata dalla Regione, «sono previste condizioni di spiccata instabilità con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono previsti in mattinata sul settore occidentale della regione, per poi interessare al pomeriggio con maggiore intensità le zone di pianura e collinari del settore centro-orientale».