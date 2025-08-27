Meteo in Romagna, allerta gialla per temporali e vento

BOLOGNA. Torna l’allerta meteo in Emilia-Romagna. Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani è in vigore un’allerta gialla diramata dalla Protezione civile della Regione. Per temporali interessa le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. Per vento Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Per giovedì 28 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili dal pomeriggio lungo i rilievi centro-occidentali e le pianure più occidentali. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono fenomeni di ruscellamento, frane lungo i versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti nel reticolo idrografico minore. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo tutti i rilievi fino alla fascia pedecollinare.