Meteo, in arrivo un week end rovente

Un rovente weekend in arrivo in Emilia Romagna, secondo le previsioni di Emilia Romagna Meteo: “Nessun cambiamento meteo atteso nei prossimi giorni (almeno 5) in Emilia Romagna. Alta pressione protagonista con temperature altissime per il periodo. Valori massimi tra venerdì e sabato compresi tra +33 e +36 gradi ma con locali picchi più alti, valori simili anche per inizio settembre, tra domenica e martedì 2. Al momento non si vedono cambiamenti fino a metà prossima settimana. Tra domenica e almeno martedì potremmo avere anche 8 gradi in più rispetto alle medie di inizio Settembre.”