Meteo Emilia-Romagna, nei prossimi giorni ancora piogge ma Arpae rassicura: «Non particolarmente preoccupanti»

BOLOGNA. Ancora piogge nei prossimi giorni, ma «deboli e intermittenti, quindi non particolarmente preoccupanti» dal punto di vista delle conseguenze sulla popolazione. Pier Paolo Alberoni responsabile della struttura IdroMeteoClima di Arpae, prova a rassicurare i cittadini dell’Emilia-Romagna già colpiti diverse volte nelle ultime settimane da nubifragi e allagamenti. Si prevede, per i prossimi giorni, una «situazione relativamente tranquilla», nonostante le previsioni di ulteriori piogge praticamente per tutta la settimana. «Ci sono ancora flussi da sud ovest- spiega Alberoni, al fianco della presidente regionale Irene Priolo e Carlo Cacciamani dell’agenzia Italia Meteo oggi al punto stampa della Regione in viale Aldo Moro- non ci attendiamo precipitazioni particolarmente intense, ci aspettiamo localmente dei colmi di piena ma di livello basso». Certo in questo momento, coi suoli saturi, «tutta l’acqua che cade finisce direttamente nei fiumi», segnala l’esperto facendo il punto su quanto accaduto nei giorni scorsi. «Nel Bolognese- sottolinea- sono caduti in media più di 100 millimetri di pioggia, con picchi a Pianoro di 170 millimetri, in quattro-sei ore, con piene dunque improvvise». «Quello a cui stiamo assistendo in questo periodo- evidenzia poi il responsabile Arpae- è esattamente la narrazione che una decina di anni fa veniva data degli effetti del cambiamento climatico. Un aumento delle temperature e un cambio di modalità di distribuzione delle precipitazioni. Abbiamo precipitazioni, quando ci sono, estreme rispetto al clima che abbiamo avuto finora».