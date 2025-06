Meteo Emilia-Romagna, in arrivo temperature a un passo dai 40 gradi

BOLOGNA. Saranno giorni a un passo dai 40 gradi i prossimi attesi in Emilia-Romagna. A partire già da domani e soprattutto nel fine settimana. Insomma, per fine giugno è prevista “una lunga onda di calore prossima ai massimi storici”. A spiegarlo è il metereologo di Arpae Federico Grazzini, pubblicando sui social la tabella con le previsioni elaborate dall’agenzia ambientale dell’Emilia-Romagna. «Al momento ci sono 35 gradi a Bologna- scrive Grazzini- nei prossimi giorni il calore aumenterà ancora. A partire dal 25 giugno e fino al 4 luglio la temperatura media regionale prevista si allineerà ai precedenti massimi storici del periodo, registrati fra il 2003, 2012 e 2019». Il cosiddetto intervallo di confidenza, cioè in sostanza il margine di fluttuazione del valore, «è piuttosto stretto- continua il metereologo- e anche se non sarà da record farà comunque caldissimo». Se invece si realizza «lo scenario peggiore- avverte Grazzini- potremmo anche andare verso i record assoluti, non solo del mese di giugno ma anche di luglio e agosto». Insomma, mette in chiaro l’esperto di Arpae, «verso il fine settimana veleggiamo almeno verso i 38-39 gradi».