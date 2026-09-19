Rimini. Maxi bagni, presentati 33 progetti e i riminesi la fanno da padroni

Diciamo subito che si tratta di un numero considerevole e che i progetti arrivano praticamente “in toto” da parte di imprenditori riminesi. Indicazione preziosa che di fatto scongiura l’assalto dei grandi gruppi industriali all’arenile di Rimini. E va anche chiarito che non è intenzione della giunta riempire la spiaggia di maxi bagni: questo accadrà solo in determinate zone, in base anche ai progetti sul tavolo. Come precisato nell’avviso, la consultazione ha lo scopo di fornire al Comune degli elementi utili per programmare le procedure di affidamento delle concessioni demaniali. I progetti presentati non sono in alcun modo vincolanti per il Comune di Rimini e per le future scelte che riguardano le evidenze pubbliche, ma servono esclusivamente a fornire un elemento conoscitivo ulteriore per individuare i lotti di spiaggia da porre a gara. E gli interventi in forma macro-aggregata devono prevedere un fronte di almeno 250 metri lineari contigui, vale a dire una media di 7 stabilimenti.