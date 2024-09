Maltempo in Romagna: oltre mille evacuati, si va verso la conferma dell’allerta rossa. Nelle prossime ore una decisione sulle scuole chiuse

Sono oltre mille gli evacuati nelle zone della Romagna e del Bolognese dove ieri è stata dichiarata l’allerta rossa. Allerta che dovrebbe essere confermata anche oggi, mentre una decisione sulla chiusura delle scuole sarà presa solo nelle prossime ore, valutando la situazione dei singoli comuni. Lo ha dichiarato questa mattina (giovedì 19 settembre) la presidente della regione Irene Priolo nel corso di una conferenza stampa convocata per fare il punto sull’emergenza maltempo. Al momento le situazioni considerate più preoccupanti sono quelle del Senio che, dopo aver tracimato a Cotignola, sta portando la sua ondata di piena verso Lugo. Priolo ha voluto inoltre sottolineare come gli allagamenti di Faenza siano stati causati dal Marzeno e non dal Lamone, mentre a Castel Bolognese lo stesso Senio ha registrato un valore di oltre un metro superiore rispetto al record storico del novembre del 2023. «La situazione non è paragonabile a quella del maggio scorso quando gli evacuati furono 45mila, ma l’attenzione resta alta - ha continuato Priolo - Gli interventi fatti in questi mesi sono serviti a evitare situazioni peggiori, ma è chiaro che serve il finanziamento da 4,5 miliardi per le casse di espansione. Le precipitazioni di ieri hanno superato le peggiori previsioni che avevamo preso come modello disponendo l’allerta rossa. Nel 2023 però le 81mila frane avevano gettato nelle acque una maggiore quantità di fango che rendeva il deflusso più lento».