Maltempo in Romagna, domani allerta per temporali, frane e piene dei corsi d’acqua minori

BOLOGNA. La Regione Emilia-Romagna ha diramato un’allerta gialla per la giornata di domani, mercoledì 20 agosto. In particolare, per quanto riguarda la Romagna è per temporali e per frane e piene dei corsi minori. Nella giornata di mercoledì 20 agosto, si legge nell’allerta, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione. A partire dalla serata, le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro-occidentale, in particolare nei tratti montani, con possibili superamenti della soglia 1. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti lungo i versanti, localizzati fenomeni franosi e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore, con possibili fenomeni erosivi.