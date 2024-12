Maltempo in Romagna, dall’Uso al Savio alcuni fiumi hanno superato la soglia arancione VIDEO

Diversi fiumi in Romagna hanno superato la soglia di allerta arancione. Il sito Emilia-Romagna Meteo ha monitorato la situazione alle 13.45 Il livello più alto è a Santarcangelo, fiume Uso, dove mancano solo 9 centimetri al raggiungimento della soglia rossa. Nella collina retrostante sono caduti anche 70 mm di pioggia e non ha ancora smesso. Per il fiume Savio a Cesena, dato delle ore 15, si supera la soglia di allerta arancione di circa 1 metro, la soglia rossa è invece lontana 1 metro e 20 circa.

Soglia arancione anche per il Pisciatello a Calisese, in aumento ma la rossa è lontana circa 80 centimetri.

L’Ausa a Rimini ha superato la soglia gialla mentre il Marecchia supera la soglia arancione ma è stazionario. Soglia arancione vicina per il Bevano a S.Maria Nuova di Bertinoro.

Soglia arancione superata per il Voltre a Teodorano, in aumento, e per il Ronco a Meldola, livello stazionario.