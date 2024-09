Maltempo in Romagna, dal totem dedicato a Simoncelli alla poesia: pioggia di eventi annullati o rinviati

Il maltempo previsto per domani e dopodomani in Romagna, con tanto di allerta arancione per pioggia e temporali, fa fioccare annullamenti e rinvii di eventi. A Ravenna, dove stamane il prefetto ha annunciato la convocazione del Coc (centro operativo comunale), il Comune rinvia alla prossima settimana il Giretto d’Italia, il campionato urbano della ciclabilità che si doveva tenere domani. Sempre nella città dei mosaici, è annullato anche lo spettacolo “Brisli. Briciole di poesia romagnola” che era previsto per dopodomani nella Cra Garibaldi di via di Roma, alla presenza delle istituzioni. Nel Faentino nulla da fare per l’evento della Settimana europea della Mobilità “Bike to School 2024”, in programma sempre giovedì: rimandato causa previsioni meteo sfavorevoli. Anche nel Riminese cominciano ad arrivare le ‘disdette’: a Coriano, fa sapere il Comune, “a causa delle precipitazioni intense previste per giovedì, la cerimonia di intitolazione a Marco Simoncelli con lo svelamento di un totem progettato dal designer Aldo Drudi è rinviata a sabato alle 19.Rinviat anche la parat previst nel centro di Rimini La Regione, intanto, fa sapere che per seguire l’evoluzione del meteo il Cor, Centro operativo regionale sarà attivo 24 ore su 24, “in stretto contatto con sindaci e prefetture”. Nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna, ribadisce via Aldo Moro, «le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale» e potranno innescarsi “diffusi fenomeni franosi”, e innalzamenti dei livelli dei fiumi, con superamenti delle soglie 2 nei corsi d’acqua del settore orientale e delle soglie 1 nei corsi d’acqua del settore centrale. Previsti venti di burrasca fino a 74 km/h e il mare al largo potrà essere da molto mosso ad agitato. Il moto ondoso potrebbe portare possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.