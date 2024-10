Maltempo in Romagna, allerta meteo gialla per vento e criticità idraulica

BOLOGNA. Per la giornata di mercoledì 9 ottobre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest lungo la fascia appenninica, con rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la zona di crinale.

Le precipitazioni in atto e previste in esaurimento nella serata di martedì 8 causeranno innalzamenti dei livelli idrometrici nella parte valliva nei corsi d’acqua del settore centrale con superamenti della soglia 2 e del settore centro-orientale con superamenti della soglia 1. Nell’alta e nella bassa collina romagnola e nella pianura adiacente allerta gialla per criticità idraulica. Nell’alta collina romagnola e nella montagna romagnola allerta gialla per vento.

Nel settore montano centro-occidentale saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.