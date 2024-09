Maltempo, Grazzini (Arpae) : «In Romagna con il ciclone Boris caduta più acqua che nel maggio del 2023»

“L’ex ciclone Boris ha acquisito di nuovo forza e umidità sul Mediterraneo surriscaldato e sta scaricando sulla Romagna una quantità d’acqua superiore a quella record del maggio 2023. Quello che ritenevamo impossibile diventa non solo possibile, ma relativamente frequente, a fronte di un tipo di circolazione tutto sommato non così anomala”. Lo evidenzia il climatologo di Arpae, Federico Grazzini, in un post su Facebook in cui mostra anche le mappe che danno conto di quanto sta accadendo per effetto del maltempo. “Come addetti ai lavori siamo increduli e storditi da eventi che sono sempre più fuoriscala”: la precipitazione accumulata nelle ultime 48 ore ha visto anche punte superiori ai 300 millimetri nella valle del Lamone. “L’idrometro di Modigliana è già stato spazzato via”, segnala ancora Grazzini ricordando che la pioggia durerà fino a oggi pomeriggio, e raccomandando di seguire gli aggiornamenti sulle allerte.