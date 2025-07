Malore in bici a Verucchio: morto Angelo Spanò, colonna di Confesercenti Cesena

Questa mattina, a seguito di un malore mentre era in bici in zona Verucchio, è morto Angelo Spanò. Aveva 64 anni. Dirigente di Confesercenti Cesenate in pensione, era molto stimato nel territorio. È stato anche assessore per il Comune di Gambettola, paese dove risiedeva.

Dal 2024 era vicepresidente di Accredia, l’ente italiano di accreditamento designato dal Governo per verificare la competenza degli organismi di certificazione e ispezione e dei laboratori di prova e taratura al fine di garantire la qualità dei prodotti e dei servizi che circolano sui mercati.

Mercoledì scorso aveva partecipato all’incontro Confesercenti Ravenna-Cesena sull’andamento dell’economia cesenate nei settori commercio, turismo e servizi.

Spanò era in gruppo con amici con cui condivideva la passione per la bicicletta. Ed il maltempo di questa mattina non lo aveva fermato nell’uscita del sabato sui pedali. Si è sentito male durante una pausa del gruppo in zona Verucchio. Si erano fermati a prendere un caffè in un bar. Quando il gruppo stava per risalire in sella e ripartire Spanò si è accasciato improvvisamente, probabilmente per un malore di origini cardiache; chi era con lui ha avvisato il 118 ma inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Spanò era da poco in pensione ma restava un punto di riferimento per Confesercenti Cesena, ora in lutto e dai cui vertici arrivano parole di sentito cordoglio. Era ancora amministratore della società Confesercenti che si occupa di energia (Innova). In Confesercenti dal 1988, lo è stato continuativamente fino alla pensione avvenuta un anno fa. Ma era tuttora componente della presidenza proprio per suoi incarichi in Innova.

Confesercenti

“È con grande dolore che scrivo queste poche righe in ricordo di Angelo - dice Cesare Soldati, vicepresidente Confesercenti Ravenna-Cesena - La notizia della sua scomparsa ci ha lasciati sgomenti. Angelo Spanò è stato per anni una delle colonne della nostra associazione. In pensione da meno di un anno era però sempre presente alle iniziative, continuando con impegno quanto fatto per tutta la vita. Sono tanti gli incarichi ricoperti negli anni, sia a livello comunale, partendo dalla sua Gambettola, e territoriale, che a livello regionale e nazionale. Era, da anni, anche Amministratore Delegato di Innova, la società di servizi energetici che affianca i soci in questo aspetto importante delle nostre imprese e che ha chiuso anche l’anno passato con ottimi risultati. In questi miei anni di Confesercenti, prima come consigliere e poi come Presidente Cesenate, l’ho sempre avuto al mio fianco, con i suoi consigli e suggerimenti, una spalla su cui fare sempre affidamento. Del resto lui era proprio così, presente e disponibile; difficilmente lo vedrete in primo piano nelle foto, però di sicuro c’era. In queste ore di dolore ci stringiamo a tutti coloro che l’hanno conosciuto e alla sua famiglia”.

Il cordoglio del sindaco

“Apprendo con grande dispiacere dell’improvvisa scomparsa di Angelo Spanò, già assessore del Comune di Gambettola, dove viveva - spiega il sindaco Enzo Lattuca - A nome di tutta l’Amministrazione comunale di Cesena esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia, a cui manifesto tutta la mia vicinanza, ma anche all’associazione di categoria Confesercenti a cui ha dedicato la sua vita professionale.

Angelo Spanò è stato un punto di riferimento di tutte le interlocuzioni istituzionali degli ultimi decenni con la Confesercenti. Con competenza, grande correttezza e spirito di collaborazione si è reso portavoce delle istanze degli esercenti dimostrando sempre una piena disponibilità, una propensione al dialogo e al confronto teso a migliorare il tessuto socio-economico del nostro territorio.

Lo ha fatto instancabilmente a livello locale ma anche nazionale, negli anni in cui ha ricoperto l’incarico di Dirigente nazionale. Era in pensione ma tanti di noi hanno avuto occasione di sentirlo anche in questi giorni come frequentemente è accaduto negli ultimi anni”.

Spanò lascia moglie Patrizia Orlandi e la figlia Greta ed ancora non ci sono indicazioni ufficiali per una data delle esequie.

Il Pd di Gambettola

La sezione del Partito Democratico di Gambettola esprime il cordoglio per la scomparsa di Angelo Spanò, gambettolese e già segretario di sezione e già assessore comunale a Gambettola.

“Siamo sgomenti di fronte alla notizia dell’improvvisa scomparsa del caro compagno e amico Angelo - scrivono dalla sezione - Ci stringiamo alla famiglia, alla moglie Patrizia e alla figlia Greta, unendoci al loro dolore ed esprimendo le nostre condoglianze a nome di tutta la Comunità democratica di cui Angelo ha fatto parte fin da giovanissimo.

Ci lascia un amico, un militante di partito, che con impegno, coerenza e passione si è dedicato all’attività politica per il bene della collettività.

Angelo Spanò, che professionalmente ha ricoperto il ruolo di segretario e dirigente di Confesercenti e da poco era in pensione, a Gambettola è stato assessore allo sport nella giunta della sindaca Diana Venturi nei primi anni ’80 ed ha ricoperto il ruolo di segretario “reggente” della sezione del partito democratico a Gambettola.

Di Angelo vogliamo ricordare la passione per la politica, la capacità di analisi anche di fronte ai temi più complessi, la partecipazione e soprattutto l’instancabile impegno sul lavoro, tutte capacità che ha sempre dimostrato all’interno della nostra comunità. Compagno equilibrato, pacato negli interventi e allo stesso tempo tenace nel sostenere le sue opinioni con determinazione: vogliamo ricordarlo per il grande contributo dato alla nostra città.

Il suo esempio di dedizione, di passione e impegno continuerà a guidarci e continueremo a portare con noi il suo ricordo”.