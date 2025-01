Malore e caduta mentre pedalava a due passi da casa: morto a Fiumicino di Gatteo

È morto mentre stava pedalando a due passi da casa. È successo attorno alle 9 di questa mattina in via Fiumicino, nel tratto dell’omonima frazione che va sotto l’egida del Comune di Gatteo, a ridosso del civico 120 della strada.

G.C:, 60enne, stava pedalando in sella alla sua city bike quando, per una dinamica al vaglio dei carabinieri di Savignano intervenuti sul posto, è crollato pesantemente a terra. Chi lo ha trovato ha attivato i soccorsi da parte del 118 ed ha provato ad intervenire per cercare di rianimarlo. L’uomo era privo di sensi quando è stato visto a terra ed all’arrivo dell’ambulanza e dell’auto medicalizzata per lui non c’era più nulla da fare. Ad ucciderlo potrebbe essere stato un malore di origini cardiache. Al quale è seguito il trauma della caduta improvvisa sull’asfalto. Ma il tutto naturalmente dovrà essere ufficializzato dagli esami sulla salma, trasferita ora all’ospedale Bufalini di Cesena: esami che facilmente la magistratura chiederà per completare le indagini di rito sull’accaduto.