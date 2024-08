Lutto a Cesena: è morto l’avvocato Riccardo Chiesa

È morto questa mattina in clinica alla Malatesta Novello, dove era ricoverato ed in lotta contro una malattia che lo attanagliava da anni, l’avvocato Riccardo Chiesa. Aveva 81 anni e lascia i figli Rita e Roberto. Chiesa non esercitava più la professione dal 2019, anno in cui aveva deciso di entrare in pensione anche per poter seguire in maniera migliore le sue problematiche di salute. Oltre ad un’intensa carriera professionale che lo aveva portato ad essere uno dei legali più noti in città, aveva ricoperto tanti ruoli per i quali era conosciuto al pubblico ben oltre i confini cittadini. Fondatore e storico presidente del Mar, il Movimento per l’autonomia della Romagna, tifoso bianconero, per tanti anni è stato protagonista dei salotti anche televisivi sia sul fronte politico che per quello sportivo. Storico e primo opinionista del Corriere Romagna (con la rubrica “Sgònd a mè”), Chiesa era Cavaliere della Repubblica ed è stato per tre mandati anche consigliere del Panathlon Club Cesena, di cui era socio fondatore. Il funerale di Riccardo Chiesa è previsto per le ore 16 di giovedì nella chiesa di San Domenico. Da domani (ore 10/12 e 14/17) alla clinica Malatesta Novello sarà allestita la camera ardente che resterà aperta anche giovedì dalle 10 alle 12. Poi alle 15:30 la partenza del feretro dalla clinica per la chiesa di San Domenico. Ai figli ed ai familiari di Riccardo Chiesa vanno le condoglianze di tutto il Corriere Romagna.