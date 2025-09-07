Luna rossa sulla Romagna a partire dalle 20.13

RIMINI. Su tutta la Romagna oggi si potrà assistere al fenomeno della luna rossa o luna di sangue. Il fenomeno sarà visibile tra le 20.13 e le 20.52. Di cosa si tratta? Di una eclissi totale di Luna: il Sole, la Terra e la Luna si allineano e la Terra proietta la sua ombra sulla Luna. La luce del sole passa attraverso l’atmosfera terrestre che agisce come una lente curvando e disperdendo la luce. Le lunghezze d’onda blu vengono disperse ma quelle rosse riescono a passare e a illuminare la superficie lunare dandole una tonalità arancione, marrone o rosso intenso. Per meglio vedere il fenomeno conviene allontanarsi dalle fonti luminose più intense come quelle presenti nelle città.