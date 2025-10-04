Longiano, l’incidente dal giudice: “Concorso di colpa nella dinamica mortale”

L’incidente in cui perse la vita l’85enne gambettolese Vittorio Tommasini ha una “corresponsabilità”. Un “concorso di colpa” sancito da ieri con sentenza in rito Abbreviato nell’aula del Gup Elisabetta Giorgi, con la quale ora i familiari dello storico fondatore dell Asd Pedale di Gambettola potranno chiedere un risarcimento danni al giudice civile. Nuovo processo che si renderà necessario a fronte del fatto che, finora, sul quel sinistro fatale le assicurazioni dei vari coinvolti non si sono in alcuna maniera “mosse” economicamente per gli eredi in sede risarcitoria.La vicenda, come tanti in zona ricorderanno, avvenne nel luglio del 2023 quando Tommasini, che malgrado l’età non più verde continuava a coltivata la sua grande passione per la bici, morì per un impatto. Tamponando col suo corpo un autobus che fermatosi all’improvviso lungo la via Crocetta.Sembrava un incidente senza gravi conseguenze che aveva coinvolto 7 ciclisti in salita, una vettura e un bus. I protagonisti stavano discutendo dell’accaduto quando invece si sono accorti della tragedia. Dietro al mezzo pesante infatti, riverso a terra, c’era un volto notissimo proprio del ciclismo amatoriale: Vittorio Tommasini.