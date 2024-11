Longiano: 16enne pestato e ferito seriamente da un branco di sconosciuti alla festa di paese

Una notte di Halloween da incubo: proprio come un film horror. Anche se volendo fare parallelismo con la storia della cinematografia mondiale, forse il termine di paragone migliore potrebbe essere con Arancia Meccanica di Stanley Kubrick.

A viverla, suo malgrado in qualità di vittima, un 16enne di Longiano. Che per motivi ignoti (probabilmente a scopo di rapina) è stato pestato a sangue da un gruppo di coetanei. Persone che non conosce e sulle quali ora ci sono in corso indagini per identificarli da parte dei carabinieri.

Mascherarsi e “nascondersi dietro” alla “notte dei fantasmi” per compiere violenze passando inosservati, o comunque dando meno dell’occhio, è una consuetudine che in questo 2024 aveva visto protagonista anche la città di Cesena. Dove un 19enne, che intendeva farsi giustizia di “screzi del passato”, ha cercato più volte di entrare in una discoteca, armato di un grosso machete, con il quale ha minacciato a ripetizione il servizio di sicurezza posto all’ingresso del locale.

L’episodio che ha coinvolto il 16enne è invece successo a Longiano, dove la sera del 31 c’è stata una festa che ha coinvolto tutto il paese ed alla quale hanno partecipato migliaia di persone: salite in collina per gli spettacoli preparati e le coreografie legate alla notte di “Ognissanti”.

È in questo contesto che il 16enne, che abita in zona e stava trascorrendo una serata divertente al pari di tante altre persone giovani e giovanissime, in un momento in cui non era più in compagnia degli amici, è stato avvicinato da un gruppo di giovanissimi: all’apparenza della stessa sua età o quasi. Alcuni dei quali “truccati” per la festa e comunque non immediatamente riconoscibili o identificabili come un potenziale pericolo per il 16enne, che non li aveva mai visti prima.

Il 16enne è stato pestato in gruppo dagli aggressori. Che lo hanno lasciato a terra dopo aver infierito: stordito e gravato da un trauma cranico, con i denti rotti e lesioni anche alla mascella.

Per soccorrerlo è intervenuta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Bufalini dove, sul momento (mancava poco alle 23 di quella nottata) gli sono stati diagnosticati 15 giorni di prognosi. Lesioni che sono cresciute nei tempi di guarigione dopo la dimissione rivelandosi più serie del previsto, posto che ancora oggi (e proseguirà ancora per qualche tempo) il 16enne non è in ancora in grado di alimentarsi masticando; e deve assumere liquidi con la cannuccia per potersi sostentare dal punto di vista energetico.

Della vicenda, una volta sporta ufficiale denuncia da parte dei genitori, se ne stano occupando i carabinieri. Che tramite immagini video delle telecamere e la testimonianza resa dal 16enne, sono a caccia dei responsabili dell’aggressione per chiamarli a rispondere davanti alla procura (probabilmente minorile) del brutale pestaggio di halloween avvenuto a Longiano.