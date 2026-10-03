Legacoop Romagna, missione a Bruxelles

BRUXELLES. Crisi energetica, aumento dei costi delle materie prime, politica agricola comunitaria, nuovo bilancio europeo, ma anche la nuova proposta di regolamento per gli appalti pubblici: questi alcuni dei temi che sono stati trattati nel corso della visita che il consiglio di presidenza di Legacoop Romagna ha tenuto a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo e nelle istituzioni di rappresentanza comunitaria del movimento cooperativo.

L’agenda dei colloqui si è concentrata nella giornata di mercoledì 30 settembre. Prima tappa al Bâtiment Paul-Henri Spaak, nel cuore dell’Espace Léopold, dove risiede la camera legislativa dell’Unione europea. Intenso lo scambio di battute tra l’europarlamentare Stefano Bonaccini e i cooperatori di tutti i settori, che nei loro interventi hanno evidenziato la necessità di un confronto continuo con i territori sui temi che riguardano le imprese.

Nel pomeriggio i rappresentanti di Legacoop Romagna hanno fatto visita alla sede del Cecop, la Confederazione europea delle cooperative industriali e di servizio, che sorge in un luogo nevralgico, a pochi metri dagli uffici della Commissione. Ad accoglierli la presidente Monica Fantini, a sua volta presidente del Conscoop di Forlì, la segretaria generale Diana Dovgan e la responsabile delle Politiche europee di Legacoop, Catiuscia Marini.

«Abbiamo organizzato questo ciclo di incontri - dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - perché l’Unione Europa, pur nello stato di difficoltà che attraversa, è una delle poche fonti di stabilità che ci sono rimaste di fronte alle crisi internazionali. Il nostro obiettivo è di continuare a migliorare il dialogo ed il rapporto con le imprese, come garanzia che gli obiettivi originari che hanno ispirato questo grande progetto siano sempre ben chiari all’orizzonte. Il confronto con l’onorevole Bonaccini è stato, da questo punto di vista, particolarmente utile. Le idee che abbiamo iniziato a sviluppare con lui, già inserite nelle nostre linee di indirizzo, entreranno anche a fare parte del dibattito che porterà al prossimo congresso di Legacoop Romagna, previsto a fine gennaio».

Facevano parte della delegazione Antonio Campri (Deco Industrie), Corrado Pirazzini (Copura), Lino Bacchilega (Terre Cevico), Lorenzo Cottignoli (Federazione delle Cooperative), Luca Leonardi (Coop Facchini Faenza), Luca Pavarotti (Cega), Luigi Marconi (Cocif), Marco Berlini (Coop 134), Marco Casalini (Terremerse), Massimo Batani (Conscoop), Michele Ghetti (Cooperativa Agricola Cesenate), Nakia Gardini (Consar), Silvia Godoli (Formula Servizi), Stefano Damiani (Zerocerchio), Mirco Zanotti (Apofruit), Davide Vecchi (Fruttagel) e i coordinatori dei territori di Legacoop Romagna Simona Benedetti, Mirco Bagnari e Giorgia Gianni.