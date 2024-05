Le rimesse degli immigrati: nel 2023 165 milioni di euro dalla Romagna verso i paesi di origine

Ammontano a 169 milioni di euro le rimesse inviate ai paesi di origine degli immigrati presenti in Romagna. Il dato è del 2023 ed è stato analizzato dalla Fondazione Leone Moressa. In particolare sono state di 60 milioni nella provincia di Forlì-Cesena, di 55 in quella di Rimini e di 54 in quella di Ravenna. Rispetto al 2022 sono in calo del 5,7% a Forlì-Cesena, dell’8,3 a Rimini e dell’8,2 a Ravenna. Considerano invece il decennio 2013-2023 sono salite del 55,1% a Forlì-Cesena, del 33,2% a Rimini e del 31,1% a Ravenna. Anche a livello nazionale si assiste a un calo delle rimesse rispetto al 2022. L’Emilia-Romagna è la terza regione per volume, con quasi 850 milioni inviati nel 2023. Sempre a livello nazionale i primi dieci paesi destinatari sono nell’ordine: Bangladesh 1.166 milioni, Pakistan 681 milioni, Filippine 600 milioni, Marocco 562 milioni, Georgia 458 milioni, Romania 449 milioni, India 441 milioni, Senegal 336 milioni, Perù 330 milioni, Sri Lanka 322 milioni.