Lavoro, in arrivo la tredicesima per 35 milioni di italiani: un affare da 53,9 miliardi

Nelle prossime settimane è in arrivo la tredicesima, un momento speciale in vista delle feste per milioni di persone. Tra i lavoratori dipendenti e i pensionati, sono 35 milioni gli italiani che riceveranno la tredicesima mensilità, che ammonta a 40,7 miliardi di euro. E su di essa il fisco, attraverso la ritenuta dell’Irpef, incasserà 13,2 miliardi. Pertanto, alle imprese e all’Inps la gratifica natalizia costerà, al netto dei contributi previdenziali, 53,9 miliardi. A fare i conti è stato l’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia). Rispetto all’anno scorso, il volume economico complessivo delle tredicesime è incrementato di 7 miliardi, innanzitutto perché rispetto al 2022 il numero dei dipendenti è aumentato di quasi 400mila unità; anche il monte salari è cresciuto rispetto all’anno scorso, per il fatto che alcuni importanti contratti di lavoro sono stati rinnovati.