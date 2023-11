La villa con piscina a Valencia e la barca a vela a Marina di Ravenna: la Finanza di Imola scopre un maxi-evasore con 2 milioni sconosciuti al fisco VIDEO

Una villa da 400 metri quadrati con piscina sulla spiaggia di Valencia, una barca e un conto spagnolo, per un totale di 2 milioni di euro di valore, completamente sconosciuti al fisco italiano, di proprietà di un soggetto formalmente residente a Bologna. A scoprirlo la guardia di Finanza della Compagnia di Imola utilizzando il sistema di interscambio automatico, elaborato dall’Ocse per la condivisione di informazioni finanziarie tra i Paesi aderenti. Dalle verifiche è emerso infatti che questa persona avrebbe omesso l’indicazione, nel quadro Rw della dichiarazione dei redditi, di essere intestataria di un conto corrente in una banca iberica con una giacenza di oltre un milione di euro. Non solo ma il soggetto è risultato essere proprietario di una villa con piscina di circa 400 metri quadrati, prospiciente la spiaggia valenciana, del valore di 750.000 euro. Inoltre, grazie al coordinamento informativo con la Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna, è stato possibile ascrivere al verificato la titolarità di una barca a vela della lunghezza di 12 metri dal valore di circa 230.000 euro.