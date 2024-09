La tragedia, le elezioni e i poteri di Figliuolo

Colpa della Regione? Colpa del Governo? Colpa di Figliuolo? Il teatrino della politica non si interrompe nemmeno di fronte alla tragedia ancora in corso, specie se fra due mesi ci sono le elezioni regionali. Se la premier Meloni ha scelto di non nominare il presidente della Regione Bonaccini ma ha preferito una figura esterna come Figliuolo lo avrà fatto perché riteneva che il generale potesse essere in grado di sistemare le cose. Ora, se a quasi un anno e mezzo di distanza ci ritroviamo ancora con gli stessi problemi perché accusare la Regione? Fosse stato nominato Bonaccini potevamo giustamente prendercela solo con lui ma se è stata fatta un’altra scelta delle due l’una: o le responsabilità sono anche di Figliuolo o la figura del commissario è inutile e allora andrebbero riviste le sue funzioni. Temi però di cui sarebbe meglio parlare fra qualche giorno. Adesso ci sono cose più importanti.