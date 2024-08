La campagna “Salviamo le spiagge della Romagna” ha fatto tappa a Gatteo Mare, dove ha raccolto il sostegno del Sindaco, Roberto Pari.

Il primo cittadino ha condiviso il contenuto della petizione, che gli è stata presentata da una delegazione di cooperatori composta da presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, dal presidente della cooperativa dei bagnini, Massimo Bondi, dal responsabile del settore balneare di Legacoop Romagna, Stefano Patrizi, e dalle responsabili provinciali di Forlì-Cesena e Rimini, Simona Benedetti e Giorgia Gianni.

La campagna di Legacoop e delle cooperative bagnini associate è partita a metà giugno con la presentazione del “Manifesto di Rimini”, un documento di proposte urgenti rivolte al Governo in vista dell’emanazione delle gare per le concessioni balneari. Senza una legge che definisca regole eque e sicure di accesso, infatti, è a rischio il modello balneare tipico romagnolo, fatto da un migliaio di piccole e piccolissime imprese famigliari, organizzate in una quindicina di cooperative.

Si tratta di un sistema organizzativo come ha ribadito il Sindaco Pari, che andrebbe invece sostenuto perché garantisce libero accesso, alta qualità dei servizi, prezzi contenuti e sicurezza sulle spiagge. Senza un intervento centrale, però, la responsabilità delll’organizzazione delle gare ricadrà sugli enti locali, che non hanno a disposizione le risorse per gestire in maniera univoca ed efficace questo tipo di passaggio.

Legacoop e le cooperative — hanno ricordato il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, e il presidente della cooperativa bagnini di Gatteo, Massimo Bondi — hanno quindi deciso di chiedere alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di impegnarsi in ogni sede per salvare il comparto balneare, attivandosi prima di tutto dal punto di vista legislativo, ma non solo. L’esortazione è a difendere il lavoro di chi opera sulle concessioni di spiaggia e a riconoscere il valore di mercato delle imprese, salvaguardando il modello di servizi attuale, che è uno dei perni fondamentali dell’offerta turistica della regione.

La petizione popolare di “Salviamo le spiagge della Romagna” è già stata condivisa da numerose personalità della vita politica, economica e sociale. Può essere firmata online su bit.ly/salviamo-spiagge o dal proprio bagnino di riferimento.

Aderiscono a Legacoop le cooperative di imprenditori balneari: Cooperativa stabilimenti balneari dei Lidi Estensi e Spina, Cooperativa Bagnini di Cervia, Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico, Cooperativa Bagnini di Gatteo Mare, Cooperativa Bagnini Di Bellaria Igea Marina, Cooperativa Operatori di Spiaggia Rimini, Cooperativa Balneari Rimini Sud, Cooperativa Bagnini di Riccione, Cooperativa Bagnini Adriatica Riccione, Cooperativa Bagnini Riviera Riccione, Cooperativa Bagnini Misano, Cooperativa Marinai Salvataggio Misano, Consorzio Servizi Spiaggia Misano, Cooperativa Bagnini Cattolica.