Rimini. L’uomo trovato morto nel Rio Melo è Giancarlo Pari, il dna lo conferma

Il corpo trovato nel Rio Melo il 26 settembre scorso è, davvero, quello di Giancarlo Pari, il 77enne riminese di cui si erano perse le tracce il 3 giugno scorso.

La notizia è arrivata ieri pomeriggio, quando i carabinieri della compagnia di Riccione hanno telefonato alla figlia avvertendola che il test del dna aveva riscontrato la compatibilità tra il defunto Giancarlo e il cadavere recuperato nel Rio Melo, a Riccione, dopo le piogge abbondanti dello scorso settembre. Ignote restano invece le cause del decesso. «Il corpo - spiega la figlia - era in condizioni talmente deteriorate che non è stato possibile fare un’autopsia. Quando è stato trovato, infatti, noi famigliari non abbiamo potuto effettuare il riconoscimento».