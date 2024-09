L’Ausl Romagna entra a far parte del Programma nazionale Trapianto di Microbiota Fecale Umano

Il Centro Nazionale Trapianti ha autorizzato la partecipazione dei Centri di Trapianto di Microbiota (Fecal Microbiota Transplantation, FMT) dell’Ausl della Romagna al Programma Nazionale sul Trapianto di Microbiota Fecale umano (FMT,) secondo le indicazioni previste dal Programma stesso.

Il trapianto di microbiota fecale è una procedura attraverso cui si raccolgono le feci da un donatore sano, per poterle processare in maniera opportuna ed arrivare all’estrazione di microbiota intestinale da trapiantare, successivamente, in un altro soggetto. A oggi la pratica è approvata e raccomandata dalle linee guida per il trattamento di infezioni recidivanti da Clostridioides difficile.

L’Ausl della Romagna ha presentato un unico progetto aziendale “Programma Trapianto di Microbiota Fecale dell’AUSL della Romagna” Coordinato dal Prof. Vittorio Sambri e dal Dott. Carlo Fabbri, con il Referente dell’attività clinica Dott.sa Giulia Gibiino che prevede tre Centri FMT: Centro Fmt Ravenna presso la U.O. di Gastroenterologia Ravenna diretta dal Dott.Alessandro Mussetto; Centro Fmt Forlì-Cesena presso la U.O. di Gastroenterologia Forlì-Cesena diretta dal Dott.Carlo Fabbri; Centro Fmt di Rimini presso la U.O. di Gastroenterologia Rimini diretta dal Dott.Marco Di Marco ed un’unica Unità Operativa di Microbiologia presso il Centro Servizi Pievesestina, diretta dal Prof. Vittorio Sambri.

La suddivisone territoriale

I tre Centri Fmt sono dislocati negli Ospedali Santa Maria delle Croci di Ravenna, M.Bufalini di Cesena e Infermi di Rimini ed il percorso coinvolge le Unità Operative di Malattie Infettive delle tre sedi. Il Programma prevede una figura di riferimento di Gastroenterologia per ciascuna delle sedi: Dott.sa Eleonora Solida per il Centro FMT di Forlì-Cesena, Dott.ssa Chiara Racchini per il Centro FMT di Ravenna e Dott.ssa Alessandra Caponi per il Centro FMT di Rimini.

“L’ adeguamento delle strutture effettuato a tal fine - spiega il professor Vittorio Sambri - permetterà una standardizzazione dell’analisi del microbiota intestinale, effettuata in regime di servizio sanitario nazionale, per tutti i donatori e riceventi, presso l’UO di Microbiologia da me diretta, con un ampliamento delle possibilità di ricerca e cura dei nostri pazienti“.

Il trapianto

I tre Centri prevedono un percorso di donazione attraverso cui tutti i cittadini sani possono richiedere una valutazione presso le suddette sedi; dopo colloquio clinico e indagini di laboratorio viene conferita l’idoneità e quindi la possibilità di eseguire una o più donazioni di microbiota intestinale. In contemporanea le tre sedi hanno un percorso di presa in carico dei pazienti affetti da C.difficile recidivante da valutare per trapianto.

“A oggi l’unica indicazione clinica è l’infezione da C. difficile recidivante - conclude il Dott. Fabbri - anche se il tema del trapianto di microbiota e del microbiota o microbioma stesso è una grande opportunità terapeutica. Per tutte le altre future indicazioni è necessario avere cautela e si tratta di tematiche di appannaggio della ricerca scientifica. E’ degno di nota il fatto che nella Azienda Sanitaria della Romagna tutte e tre le province siano dotate di un processo clinico e culturale che permette questo tipo di attività”.

Il riconoscimento del “Programma Trapianto di Microbiota Fecale dell’AUSL della Romagna” segna l’inizio di una attività di cura rivolta ai pazienti affetti da infezione recidivante da Clostridioides difficile e apre una nuova prospettiva di ricerca con coinvolgimento nei numerosi trials clinici nazionali e internazionali sull’utilizzo del trapianto di microbiota in molteplici indicazioni.

L’importanza dei donatori

In ciascun Centro della Romagna è iniziato il percorso di screening dei donatori e di donazioni con identificazione di donatori idonei e banca attiva di materiale congelato presso il Centro di Pievesestina.

Tutti i cittadini sani, in particolare non affetti da patologie croniche gastrointestinali o sistemiche, possono essere donatori idonei. La valutazione di screening prevede colloqui informativi e anamnestici, esami di laboratorio ematici e su feci che verranno svolti secondo calendario concordato con i Gastroenterologi di riferimento per ciascuna sede.

E’ in programma nelle prossime settimane la pianificazione di incontri con i donatori AVIS per poterne facilitare e velocizzare la valutazione per diventare anche donatori di microbiota intestinale.

Per maggiori informazioni riguardo alla donazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

Sede di Cesena – DH Gastroenterologia tel. 0547394586 (dalle 12.30 alle 13.30)

Ambulatorio Gastro piano 1 presso Endoscopia Digestiva tel. 0547394605

Sede di Ravenna – DH Gastroenterologia tel. 0544285555 (dalle 10.30 alle 14)

– 0544285183 (dalle 12 alle13)

Ambulatorio n.2 tel. 0544285187

Sede di Rimini – DH Gastroenterologia tel. 0541705900

Ambulatorio tel. 0541705874