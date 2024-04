Irrompe nuovamente a casa dell’ex fidanzata: 54enne arrestato per stalking a Cesena

Nel breve volgere di un paio di giorni gli uomini del Commissariato di polizia di Cesena hanno arrestato due persone per stalking nei confronti delle ex compagne. Dopo le manette (scattate sabato) ai polsi di un cesenate di origine marcocchia di 41 anni, davanti al giudice è stato tradotto per la convalida dell’arresto anche un 54enne cesenate che sempre gli uomini del Commissariato di polizia hanno ammanettato: a Borgo Paglia venerdì scorso.

Si tratta di un cesenate 54enne che vive a San Cristoforo e che, stando alle accuse, dal 2022 si è separato da quella che era la sua compagna. Una donna con la quale non era sposato ma che ha frequentato a lungo in veste di “nuovo compagno” dopo la rottura del matrimonio di lei. Nel 2022 la storia tra i due si è conclusa per volontà della donna, una sua coetanea. Rottura sulla quale lui non si è mai rassegnato. Da quel momento lui non ha mai smesso di sottoporla a pressing asfissiante sotto forma di visite a casa, pedinamenti sul lavoro, messaggi whatsapp pieni anche di minacce. Nel corso di uno dei burrascosi tentativi dell’uomo di “far cambiare idea” alla donna, sarebbe anche entrato a casa sua, strattonando anche ad un braccio il figlio di lei. Di fatto venerdì sera l’uomo era tornato in moto dalla ex e come avvenuto anche in passato le grida delle liti erano anche state sentite dal vicinato nel condominio dove la donna vive. All’arrivo della polizia l’uomo non c’era più. La donna ha descritto gli episodi molteplici che andavano avanti ormai da quasi due anni. Per questo la Procura, esaminate le carte redatte nelle denunce, ha deciso di avallare il suo arresto differito. Il 54enne è stato tradotto in carcere a Forlì e ieri mattina di fronte al giudice Massimo De Paoli (difeso dall’avvocato Alice Magnani) c’è stato l’interrogatorio di garanzia. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. È stato disposto che debba stare (avendo accettato il dispositivo del braccialetto elettronico da indossare) a 500 metri minimo dalla ex fidanzata e di non contattarla in nessuna maniera. In attesa dell’applicazione del dispositivo Gps che avverrà nei prossimi giorni dovrà invece sottostare a regime di arresti domiciliari.