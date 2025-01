«Ho trascorso le vacanze natalizie a casa e devo riconoscere che lo stile di vita romagnolo è molto comodo ma a Rimini manca una sfida che qui, oltremanica, c’è. In definitiva io sono portato sia per il rischio che per le cose difficili. Una caratteristica che mi connota dopo l’incontro con mentori del calibro del neurologo Antonello Bonci (che, tra l’altro, per 10 anni è stato direttore dell’istituto Nazionale per Io studio delle droghe d’abuso presso il Dipartimento Nazionale di Sanità Pubblica degli Stati Uniti, ndr). Avevo appena 16 anni quando l’ho contattato scrivendo “Voglio diventare scienziato: come facciamo?”. In Italia non è ancora evidente che si può fare business anche tramite le tecnologie. Un connubio, questo, che permette di esprimere a 360 gradi le proprie capacità, ma anche un viaggio dentro se stessi per trovare sempre la motivazione necessaria per andare avanti».