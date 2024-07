Incidente sulla Cervese a Calabrina di Cesena: morto un 21enne

Ancora una tragedia sulla via Cervese. Ancora un incidente nel tratto di Calabrina della strada. All’intersezione tra la via Targhini e la Cervese hanno impattato una vettura marca Skoda ed un maxi scooter Honda. Alberto Stefano, 21 anni appena, è stato sbalzato a terra dalla moto. Erano passate da poco le 9. Soccorso dal 118 i sanitari hanno tentato ogni manovra rianimatoria possibile prima di trasferirlo al pronto soccorso del Bufalini, Dove però il 21enne è morto. La polizia locale di Cesena sta lavorando per la ricostruzione del sinistro dal punto di vista dinamico. In un incrocio da sempre al centro delle polemiche per la sua pericolosità.