Incidente mortale sulla E45: automobilista sbalzato dall’abitacolo perde la vita

È morto sul colpo poco dopo le 15:40 sulla E45 nel tratto di superstrada che taglia Matellica, un chilometro dopo il confine tra la provincia di Forlì-Cesena e quella di Ravenna. Un uomo che viaggiava sulla sua vettura, ha perso il controllo della vettura per cause in corso d‘accertamento da parte della Polstrada di Ravenna. L’urto è stato violento e non avrebbe coinvolto direttamente altri veicoli, se non in fase di carambola. L’automobilista, il 44enne Matteo Zoffoli, che viveva coi genitori a San Mauro in Valle, è deceduto sul colpo, ed è stato sbalzato dall’abitacolo della sua vettura. Sul posto il 118 è intervenuto anche con l’eliambulanza. Ma per l’autista non c’era più nulla da fare. Il traffico in E45 è bloccato. Per permettere ad Anas e Vigili del fuoco di ripristinare le condizioni di sicurezza. È stata disposta da parte della Polizia locale di Cesena e della Polstrada di Bagno di Romagna la chiusura della rampa di Cesena Nord della E45 per impedire ad ulteriore traffico di incanalarsi in direzione dell’incidente. La strada è stata riaperta al traffico poco prima delle 19.