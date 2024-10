Incidente mortale a Casemurate: giovane perde la vita sulla via Dismano

Incidente mortale questa mattina verso le 5 in via Dismano a Casemurate, nel territorio di Ravenna, a pochi chilometri dal Cesenate. Un giovane ha perso la vita in un terribile sinistro che si è verificato sul ponte subito dopo la via Bagnolo Salara. Nell’incidente sono stati coinvolti 4 veicoli: due auto e due furgoni. Dai primi riscontri alla base ci sarebbe l’alta velocità: nel tratto in salita del ponte, una Fiat Punto ha superato una Opel Mokka procedendo in direzione Ravenna, scontrandosi in discesa contro due furgoni che transitavano nella direzione opposta. Dopo avere toccato di striscio l’Opel, la Fiat ha impattato in modo molto violento contro i furgoni e il ventenne conducente dell’auto è purtroppo deceduto. Sul posto i Carabinieri, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.