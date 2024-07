Incidente, incendio e maxi colonna di fumo in cielo: moto a fuoco sulla rampa dell’uscita 4 nella Secante a Cesena VIDEO

L’incendio di una moto ha causato un maxi soccorso a Cesena, con una colonna di fumo visibile su più parti della città in pochi istanti. Erano le 18:30 circa. Teatro del rogo lo svincolo 4 della Secante dove un motociclista è caduto all’improvviso e la sua moto ha successivamente preso fuoco. Il rogo ha velocemente coinvolto le sterpaglie a margine della carreggiata con un’alta colonna di fumo ben visibile da gran parte della città che si è alzata sui cieli di Cesena. Sul posto i vigili del fuoco per i soccorsi e lo spegnimento. Per il motociclista, contuso nella caduta, si è reso necessario l’intervento di una ambulanza dl 118