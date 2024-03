Incidente frontale tra auto: morto per le lesioni un 32enne di Gatteo, grave una 55enne di Gambettola

GATTEO. È morto una mezz’ora dopo l’incidente che gli aveva provocato delle lesioni interne irreversibili. L’impatto tra due veicoli una Lancia Y ed una Mini, è avvenuto attorno alle 20:45 di domenica 24 marzo 2024 a Gatteo, nel tratto di provinciale 33 che va sotto al nome di via Pablo Neruda, quasi all’intersezione con via verga ed a non molta distanza dalla rotonda la Giara. Alla guida della Y c’era Adrian Vasile Purcariu, 32enne, che viaggiava in auto con un suo amico rimasto illeso nello scontro. Sulla mini viaggiavano due donne: S.D. di 55 anni ed A.D. di 34 anni, la prima residente a Gambettola la seconda a Gatteo.

Tutti sono stati trasportati in ambulanza al Bufalini e soccorsi sul posto anche dall’auto medicalizzata. Poco prima delle 21:30 il 32enne è morto, al pronto soccorso del Bufalini, per le lesioni interne riportate. Delle due donne la 55enne si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione, mentre la 34enne è ricoverata, non in pericolo di vita, nell’area critica del reparto di Medicina d’Urgenza dello stesso nosocomio cesenate.