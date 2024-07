Incidente e camion a fuoco: autostrada A14 in tilt tra il casello Rubicone e quello di Cesena

Camion a fuoco dopo un incidente ed una fuoriuscita di strada. Autista salvato dagli agricoltori che stavano lavorando nei campi adiacenti. Una maxi emergenza è scattata attorno alle 16:30 in A14 tra i caselli del Rubicone e quello di Cesena: nel tratto in cui l’autostrada taglia la zona di Bulgarnò attorno al chilometro 105. Un tir, per cause che sono al vaglio della Polstrada, ha sbandato finendo per rompere una parte di guard rail rovesciarsi fuori strada e prendere fuoco. L’autista è stato tratto in salvo da alcuni agricoltori che stavano lavorando nei campi a bordo autostrada. Terreni che hanno anche preso fuoco assieme al camion. L’autista, proveniente da Fabriano con una carico di carta, un 55enne di origini romene, è stato poi trasportato dal 118 in ospedale in ambulanza, dove le sue condizioni (non serie) sono state vagliate dai sanitari del trauma center del Bufalini. Il traffico autostradale è stato bloccato in direzione nord, per permettere ai mezzi dei vigili del fuco di spegnere l’incendio del Tir e dei campi ai margini della strada e per le operazioni di messa in sicurezza della viabilità. La viabilità è stata ripristinata (solo in terza corsia nel punto dell’incidente) per far defluire le vetture bloccare attorno alle 18:30. Fino al ripristino delle condizioni di sicurezza complete nel tratto dell’incidente resterà in vigore l’uscita obbligatoria per tutti al casello Valle del Rubicone.