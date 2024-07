Incidente con scontro frontale tra un’auto ed un furgone: 45enne morto nella notte a Cesenatico

Un uomo di 45 anni residente a Gatteo Mare, Claudio Baiocchi, noto imprenditore (è uno dei figli dei titolari della ditta Dolciaria Dalba di Gatteo Mare) è morto questa notte per un impatto frontale avvenuto nella statale Adriatica a Cesenatico, mentre era alla guida del suo furgone. L’incidente è avvenuto nella zona di Ss16 a ridosso del sovrappasso che scavalca l’ingresso di Cesenatico. Per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi di legge attorno all’una si sono scontrate frontalmente una vettura Fiat 500 (guidata da un 21enne anche lui residente nella zona, C.D.) e un furgone Mercedes Citan. Con l’autista di quest’ultimo mezzo che ha perso la vita. Inutile per lui l’intervento del 118 con ambulanze ed auto medicalizzata. Il traffico per permettere i rilievi del sinistro ed i soccorsi è stato a lungo interrotto. Il 21enne ferito, trasportato al Bufalini di Cesena in ambulanza per le medicazioni del caso, è stato poi dimesso dopo le cure ricevute con escoriazioni giudicate guaribili in 7 giorni.