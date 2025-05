Incidente a Cesenatico: ciclista gravissima in Rianimazione

Incidente dalle conseguenze gravissime per una ciclista cesenaticense di 73 anni, avvenuto nel cuore del pomeriggio.

Sulla dinamica del sinistro, per dettagliare come sia avvenuto ai fini di legge, si stanno impegnando gli uomini della polizia locale di Cesenatico intervenuti attorno alle 15:15 in viale Torino unitamente ad ambulanza ed auto medicalizzata del 118. La donna, che vive in una frazione cesenaticense, stava pedalando quando è finita a terra dopo un urto “laterale” con una Fiat 500. Nella caduta ha sbattuto con violenza la testa anche a terra e per il conseguente, pesante, trauma cranico patito è stata trasferita al Bufalini di Cesena. Le lesioni riportate hanno costretto i medici ad intubarla e ricoverarla in Rianimazione. Le sue condizioni sono severe e la sua prognosi è riservata.