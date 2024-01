Incendio a Sogliano: abitazione a fuoco in via Barbotto - VIDEO

Casa a fuoco in via Barbotto: ai confini tra il comune di Sogliano al Rubicone e la Vallata del Savio. Vigili del fuoco, 118 e carabinieri sono dovuti intervenire a soccorso di una anziana che all’improvviso, per cause in corso d’accertamento, ha visto scoppiare un rogo nel piano superiore della sua casa. La donna è dovuta fuggire di casa senza poter far nulla per fermare le fiamme. L’sos è scattato attorno alle 16:30 e le operazioni di spegimento sono avcora i corso. Ingenti i danni. Lievemente intossicata dal fumo la padrona di casa, medicata dal personale sanitario.