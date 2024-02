Incendiata l’ambulanza veterinaria della clinica di Russi

Bruciata nella notte l’ambulanza veterinaria dell’Animal Rescue Team Italia, organizzazione di volontariato impegnata nel soccorso e trasporto di animali, cresciuta in parallelo alla Clinica Veterinaria di Russi, di fronte alla cui sede era parcheggiata. Un incendio sulle cui cause sono in corso le indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco. I sospetti dietro l’incendio che ha completamente distrutto il mezzo lasciano aperto come scenario più probabile il dolo. L’allarme è scattato intorno all’1.30, quando le fiamme sono divampate dall’ambulanza in sosta davanti alla clinica di via Faentina Nord. Fra i primi a chiamare le forze dell’ordine un passante che ha notato il veicolo bruciare. Non c’erano altre vetture parcheggiate nei pressi dell’ambulanza, circostanza che non lascia alcun dubbio sul fatto che l’incendio sia partito dal mezzo di soccorso.