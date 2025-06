In Romagna auto più vecchie che nel resto d’Italia

RIMINI. Il parco auto circolante in Romagna è sempre più vecchio e l’età media delle auto è superiore a quella italiana. I dati emergono da un’analisi compiuta da Facile.it. Nel dettaglio a Forlì-Cesena l’età media è di 12 anni e 7 mesi, in provincia di Ravenna 12 anni e 4 mesi, in quella di Rimini 12 anni e 4 mesi. La media italiana è di 12 anni e 2 mesi. In Emilia-Romagna la media è di 11 anni e 11 mesi con Bologna (11 anni e 3 mesi), Parma (11 anni e 6 mesi) e Modena (11 anni e 10 mesi) che hanno il parco auto più giovane.

Per quanto riguarda le nuove limitazioni in arrivo per i diesel Euro 5 dal primo ottobre in regione, si stima interessino oltre 7mila vetture nel comune di Forlì, oltre 7.300 nel comune di Rimini e più di 10.300 a Ravenna.