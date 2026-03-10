In Romagna 308 minori stranieri non accompagnati

In Romagna sono 308 i minori stranieri non accompagnati al 31 dicembre 2025. In Italia 17.011. Il dato è in aumento (+737 dal mese di aprile). Egitto, Ucraina e Bangladesh sono le provenienze più rappresentate. Nel complesso il dato relativo all’Emilia-Romagna è di 1.156, così ripartiti in base alle province: Bologna 380, Ferrara 84, Forlì-Cesena 106, Modena 77, Parma 128, Piacenza 73, Ravenna 104, Reggio Emilia 106, Rimini 98. In pratica nelle province della Romagna sono 308.

A fornire questi dati è Openpolis in uno studio che ha elaborato i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per approfondire le problematiche alla luce del nuovo contesto internazionale. «Le migrazioni esistono da quando esiste l’umanità», scrive Openpolis. «Tuttavia, negli ultimi 15 anni il fenomeno ha assunto tratti strutturali in molti paesi europei, così come in Italia. Sono molte le persone che ogni anno si affacciano ai nostri confini in cerca di prospettive di vita migliori rispetto a quelle offerte dal proprio paese d’origine. Tra questi, una categoria particolarmente vulnerabile è costituita dai minori stranieri non accompagnati (Msna). Questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze infatti oltre alle difficoltà e ai traumi del viaggio si ritrovano anche in un paese straniero con l’assenza totale di figure genitoriali di riferimento».