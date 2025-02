In 2.000 al Carisport per il Wellness Congress di Technogym

Technogym ha portato a Cesena oltre 2.000 persone da 100 Paesi per la “Technogym Vision Convention” e il “25° Wellness Congress” che si sono tenuti al Carisport. In mattinata si è tenuta la Technogym Vision Convention, l’evento nell’ambito del quale, ogni 3 anni, Technogym condivide la visione ed il progetto strategico per il prossimo triennio a tutti i livelli dell’organizzazione: dai collaboratori delle aree produttive, agli impiegati, al direttivo, a tutte le filiali e distributori. L’evento ha coinvolto 1800 collaboratori che sono arrivati a Cesena da tutto il mondo. Technogym infatti è presente in oltre 120 Paesi attraverso una rete di 14 filiali dirette e di 82 distributori esclusivi.

In tarda mattina si è poi tenuto il 25° Wellness Congress a cui si sono aggiunti 200 grandi clienti: operatori di fitness clubs, centri medici, ospedali, grandi catene alberghiere e di sviluppo immobiliare.

Gli interventi

Nell’ambito del Wellness Congress il professor Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Institute della Miami University ha presentato le ultime evidenze scientifiche sui benefici del regolare esercizio fisico sulla salute ed in particolare ha evidenziato il fondamentale ruolo dell’esercizio per una sana longevità, la nuova frontiera dalla scienza che si pone l’obiettivo di offrire alle persone non solo di vivere più a lungo, ma di vivere più a lungo in buona salute.

Il wellness, lanciato da Technogym, oltre 30 anni fa, è uno stile di vita che accompagna le persone in ogni luogo ed ogni momento ed il Wellness Congress ha ospitato testimonianze di esperti internazionali dei vari settori: fitness, sport, hospitality e design.

Nuovi prodotti

Technogym ha presentato i nuovi prodotti connessi all’ecosistema digitale, in primis la nuovissima Technogym Checkup, la nuova soluzione basata sull’intelligenza artificiale per testare i parametri fisici e cognitivi di ogni individuo – dalla forza, alla resistenza, alla composizione corporea, all’equilibrio, flessibilità e sistema cognitivo – ed assegnare automaticamente un programma di allenamento personalizzato in base ai parametri ed ai bisogni del singolo individuo.

Nerio Alessandri ha concluso con la visione strategica per il futuro del settore che grazie alla tecnologia digitale ed all’intelligenza artificiale sarà in grado di offrire esperienze di allenamento sempre più precise e personalizzate su misura sulle esigenze di ogni singolo individuo: una vera e propria esercizio-terapia prescritta con una posologia scientifica e precisa grazie al digitale.