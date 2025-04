Originario di Pioppa di Cesena, nel 2019 si era trasferito a Castiglione di Ravenna per seguire più da vicino uno degli stabilimenti dell’azienda agricola di famiglia, fondata dal nonno Ivo. L’Azienda Agricola Minotti, conosciuta per l’allevamento di suini tra il Ravennate e il Cesenate. Minotti non era sposato e non aveva figli, ma lascia il padre Mauro e il fratello Luca. Lo piangono in queste ore tantissimi amici e colleghi. Per molti, Gianni era un punto di riferimento e un esempio di impegno sociale. Presidente dell’associazione “Svalvolati sull’Adriatico”, organizzava raduni di camion con finalità benefiche, il cui ricavato veniva devoluto al reparto di pediatria dell’ospedale di Rimini. L’ultimo evento, svoltosi a Forlì lo scorso marzo, aveva visto una grande partecipazione. Era lì, tra quei camion decorati e le famiglie radunate, che dava il meglio di sé: con il sorriso e una passione che lo rendeva speciale. I social si sono riempiti di messaggi struggenti: «Ti ho conosciuto per poco, ma eri una persona fantastica e pronta ad aiutare tutti. Il destino questa mattina è stato crudele», scrive qualcuno. E ancora: «Sono stato fortunato di conoscerti un anno fa, non riesco a credere che una tragedia di questo genere possa accadere proprio a te».