Imola, scontro in via Lasie feriti i nonni e la nipotina di due anni e mezzo

Nonni e nipotina incastrati fra le lamiere nel brutto incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 9.30 sulla via Lasie all’incrocio con la via Laguna della ricostruzione del quale si sta occupando la polizia locale di Imola per capire la dinamica esatta e le responsabilità, sul luogo dell’impatto era presente un’altra vettura, una Skoda condotta da un 46enne sempre imolese. I tre, nonni e nipote, sono rimasti incastrati a bordo della loro Peugeot e per liberarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco oltre all’elimedica che ha trasportato al Maggiore di Bologna la piccola di due anni e mezzo e la nonna, le condizioni più gravi sono proprio quelle della piccola, mentre non desterebbero preoccupazioni quelle della nonna. Il nonno, di 78 anni, è stato trasportato all’ospedale di Imola e ferite lievi le ha riportate anche l’altro conducente.