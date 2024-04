Imola, la Ferrari in pole scalda un pubblico di appassionati veri che hanno riempito pit lane e tribune GALLERY

Se Valentino è il più “inseguito” dai tanti tifosi italiani in trasferta a Imola questo week end per il Wec, i cuori battono comunque all’unisono per la Ferrari e la performance di ieri di Antonio Fuoco e compagni ha entusiasmato tutti. Fuoco ha portato la Ferrari numero 50 in pole position nella categoria Hypercar per la 6 ore di Imola che si corre domani, al secondo posto scatterà la rossa 83 di AF Corse con Shwartzman e terzo Pier Guidi con la 51. Nella GT3 pole per la Porsche, mentre la numero 46 di Valentino Rossi parte terza. Intanto oggi sono cresciuti i numeri delle presenze, come atteso, e alla “pit walk” almeno in settemila si sono dati appuntamento per raccogliere foto e autografi fronte box. Apprezzata anche la fan zone, con i simulatori di guida presi d’assalto, dove gli spettacoli continuano anche a sera con il dj set.