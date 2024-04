Imola, in un’ora di maltempo danni in città e incidenti

Alle 18 in punto, dopo una giornata di sole il cielo si è oscurato per circa un’ora e lo stravento unito alla pioggia ha colto tutti di sorpresa, anche gli ultimi tifosi ancora in tribuna per gli ultimi giri delle auto del Wec. In città si sono contati anche diversi danni e incidenti. In via Lasie un gazebo di sette metri per cinque è stato divelto, si è staccato ed è volato in mezzo alla strada, sul posto con la polizia locale sono intervenuti i vigili del fuoco. Un’altra squadra, insieme ad Hera interveniva invece in via Gambellara per un palo della corrente divelto dalle raffiche fortissime di vento che ha tranciato i fili elettrici, per rimuoverlo e mettere tutto in sicurezza è stato necessario chiudere la strada. Sulla collinare via Montecatone, invece, un albero è caduto per fortuna senza provocare danni. Sotto la pioggia battente intanto si verificavano anche due incidenti. Il primo in via Nuova all’incrocio con la via Ladello. Una Fiat Punto condotta da un 52enne di Mordano che percorreva la via Nuova non avrebbe avuto la precedenza da un’Audi A4 in transito su via Ladello. Ferito il conducente della Punto. Assurda la dinamica di un altro incidente avvenuto intorno alle 19 a Casalfiumanese, sempre sotto la pioggia. Una Volvo con cambio automatico in sosta all’altezza del civico 34 sulla Montanara, con a bordo una persona al telefono, è partita all’improvviso, ha tagliato la provinciale schiantandosi contro una Panda parcheggiata sul lato opposto ribaltandola e scaraventandola contro la casa. Miracolosamente nessun ferito nemmeno l’anziano a bordo della Volvo, che non ha saputo spiegare come mai la moto si sia messa in modo.