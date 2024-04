Imola, in piazza Matteotti ha riaperto l’ex Opera Dulcis ora si chiama Contro Corrente

In piazza Matteotti ha riaperto l’ex Opera Dulcis con un nuovo nome, Contro Corrente, e un nuovo staff. I tavolini hanno ripreso vita ieri mattina, fra le bancarelle di una giornata di mercato, nei tempi che la nuova gestione aveva detto ovvero prima del week end di gare in pista del Wec. A gestirlo è il Panificio pasticceria Ceroni di Ponticelli, che ha vinto il bando indetto lo scorso autunno. La proposta è quella annunciata, in una veste che non è stata stravolta: caffetteria, pasticceria e panetteria e prodotti artigianali preparati sul posto. L’intenzione è puntare anche sulla pausa pranzo, sugli aperitivi e su serate a tema con degustazioni di vini.